Polisten kaçtı, yakalanınca "Durmayı sevmiyoruz" dedi
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Polisten kaçtı, yakalanınca "Durmayı sevmiyoruz" dedi

20.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:11
Polisten kaçtı, yakalanınca

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 2 genç, 45 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 2 genç, 45 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna alay edercesine "Durmayı sevmiyoruz" diye cevap verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, sabah saatlerinde durumundan şüphelendiği 68 AS 449 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücüsünün dur ihtarına uymayıp kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak için polis ekipleri tüm bağlantı yollarını tuttu. Yaklaşık 45 dakika süren kovalama sonucu polis ekipleri, otomobili durdurmayı başardı. Yakalanan araç sürücüsü Sezer A. (20) ve yanında bulunun Orhan K. (22) etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hastaneden çıkarılan şüphelilerden otomobil sürücüsü Sezer A. gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna "Durmayı sevmiyoruz" cevabını verdi.

10 bin 692 TL ceza kesildi

Sürücü ve yanındaki gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150'şer TL, dur ihtarına uymamak, ters yönden gitmek, makas atmak ve kırmızı ışıkta geçmek suçlarından 4 bin 392 TL olmak üzere toplam 10 bin 692 TL para cezası kesildi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179/3 maddesi olan trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Polisten kaçtı, yakalanınca 'Durmayı sevmiyoruz' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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