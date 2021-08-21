Polisten kaçmaya çalıştı, üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı
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Polisten kaçmaya çalıştı, üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı

Polisten kaçmaya çalıştı, üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, polisi görünce kaçan, kovalamacayla yakalanan Ş.G.'nin (21) üzerinde 40 gram metamfetamin ile 10 bin lira ele geçti.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, polisi görünce kaçan, kovalamacayla yakalanan Ş.G.'nin (21) üzerinde 40 gram metamfetamin ile 10 bin lira ele geçti. Gözaltına alınan Ş.G. tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Ş.G.'yi durdurmak istedi. Ancak Ş.G. kaçtı, polisler de peşine düştü. Ş.G. kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi. Ş.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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Polisten kaçmaya çalıştı, üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı - Haberler
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