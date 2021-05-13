Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
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Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı

Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde izin belgesi olmadığı için polisten kaçan araç sürücüsü, yol sandığı sitenin bahçesine girerek beton direğe çarptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde izin belgesi olmadığı için polisten kaçan araç sürücüsü, yol sandığı sitenin bahçesine girerek beton direğe çarptı. Adeta oyun sahnesini aratmayan kovalamaca ve sürücünün direğe çarptığı anlar hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi üzerinde dün akşam saat 21.50 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi üzerinde izin belgesi olmayan araç sürücüsü, polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı sitenin bahçesine girdi. Kaçış yeri olmayan sürücü paniğe kapılınca site içerisindeki beton direğe çarptı. Araçtan çıkarılan sürücüye ise kısıtlama kuralını ihlal ve polis ekiplerinden kaçma teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle cezai işlem uyulandı.

Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çekilirken oyun sahnelerini aratmayan ve kaza ile sonuçlanan kaçış hem cep telefonuna hem de güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; aracın yol sanıp sitenin bahçesine girerek beton direğe çarptığı anlar ve o esnada bölgeden geçen vatandaşların paniğe kapılarak kaçıştığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken yol sandığı siteye girdi, beton direğe çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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