Polisten Kaçmaya Çalışırken 10 Araca Çarptı

Van'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, içinde uyuşturucu bulunan kamyonetiyle kırmızı ışıkta bekleyen 10 araca çarptıktan sonra yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.B'nin kullandığı 06 FH 6245 plakalı kamyoneti İpekyolu ilçesinde takibe aldı.



Bostaniçi Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.



Kovalamaca esnasında araçları tehlikeye düşüren İ.B, kamyonetiyle Şerefiye Mahallesi'ndeki trafik ışığında bekleyen 10 araca çarptıktan sonra durabildi.



Araçtan inip kaçmaya çalışan İ.B, kısa sürede yakalandı.



Kamyonette arama yapan ekipler, bagajdaki torbaya gizlenmiş 204 pakette 145 kilo 581 gram eroin ile tabanca buldu.



İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bu arada, şüphelinin kamyonetiyle trafik ışığında bekleyen 10 araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.