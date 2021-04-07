Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu çıktı.

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu çıktı.

Olay, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, durumundan şüphelendiği kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan B.K., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan B.K., üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis uyuşturucuya el koyarken gözaltına alınan B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 22:45:11. #1.14#
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