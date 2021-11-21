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Polisten kaçmak isterken ayağını kırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polisten kaçmak isterken ayağını kırdı

KAYSERİ'de tehdit suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C., polisten kaçmaya çalışırken pencereden atlayıp ayağını kırdı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de tehdit suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C., polisten kaçmaya çalışırken pencereden atlayıp ayağını kırdı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan D.C.'nin yakalanması için harekete geçti. Kocasinan ilçesinde bir eve düzenlenen baskında karşısında polisleri gören D.C., kaçmak için 1'inci katın penceresinden atladı. Ancak bu sırada D.C.'nin ayağı kırıldı. Yakalanan D.C., kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp cezaevine götürüldü.


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