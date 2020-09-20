Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
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Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan plakasız motosiklet sürücüsü, bir bayanın kullandığı otomobile çarpınca kelepçelenmekten kurtulamadı.

20.09.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:06

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan plakasız motosiklet sürücüsü, bir bayanın kullandığı otomobile çarpınca kelepçelenmekten kurtulamadı. Şüpheli, kendisi görüntüleyen gazeteciye 'Dayı çekme' diye tepki gösterdi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakasız motosiklet sürücüsü, sokak aralarında hızla ilerleyerek izini kaybettirmeye çalıştı. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından Yeşilköy Caddesine çıkan motosikletli, manevra yapmak isterken kontrolünü kaybettiği motosikletiyle karşısından gelen A.B. isimli bayanın kullandığı 07 EGL 63 plakalı Renault marka otomobile çarptı.

"Dayı çekme" diye tepki gösterdi

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü K.S., kendisini takip eden polis ve bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenerek ekip otosuna bindirilen K.S., kendisine polisten niye kaçtığını soran gazeteciye "Benim kaçmam seni neden alakadar ediyor. Dayı çekme, kapat şunu" diyerek tepki gösterdi.

Gözaltına alınan K.S: , ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Maddi hasar oluşan her iki aracın bölgeden uzaklaştırılmasının ardından, bir süre trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Osman Başpınar/İHA)

Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu

Kaynak: İHA

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