SEYHAN, ADANA (İHA) - Polisten kaçıp yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz" dedi

Adana'da polisten kaçan hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı

ADANA - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. Araç içerisinde bulunan kişilerden birisi yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz abicim" dedi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri 33 ADN 271 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü Ş.Ö polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı. Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.

Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, "Biz polislerimizi seviyoruz abicim" demesi dikkat çekti.

Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö'ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.