Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı
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Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

Kayseri'de saklandığı eve operasyon düzenleyen polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

12.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:50
Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

'de saklandığı eve operasyon düzenleyen polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

İl Oto ekipleri, otomobil hırsızlığı zanlısı Ö.F.A'nın, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen polisten kaçmaya çalışan Ö.F.A, 8. kattaki dairenin penceresine çıkarak atlayacağını söyledi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre polise direnen Ö.F.A, ikna edilerek gözaltın alındı.

Kaynak: AA
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