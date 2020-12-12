Son dakika haber | Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı
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Son dakika haber | Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı

12.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:41

Edinilen son dakika haberine göre Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı Konya'da polisin dur ikazına uymayarak kaçan otomobilde, 4 kilo 36 gram ele geçirildi Konya'da aracının ön camındaki sarı renkli olarak hazırlanmış "Basın Araç Kartı - Kriminal Polis Haberleri Basın" yazan kartla polisin dur ihtarına...

Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı

Konya'da polisin dur ikazına uymayarak kaçan otomobilde, 4 kilo 36 gram ele geçirildi

KONYA - Konya'da aracının ön camındaki sarı renkli olarak hazırlanmış "Basın Araç Kartı - Kriminal Polis Haberleri Basın" yazan kartla polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yapınca yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, Hakan Nar isimli şahsın, ön camında sarı renkli "Basın Araç Kartı" yazan kart bulunan 06 AN 963 plakalı kiralık otomobil ile Antalya'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgileri alınması üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki takibin ardından şahısların içinde bulunduğu araç Konya Antalya Karayolu girişinde durdurulmak istendi. Şahıslar polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda otomobil tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasına karışarak Hatıp Caddesi girişinde yakalandı. Araç içerisindeki Hakan Nar ve Ahmet A. ve araç polis tarafından muhafaza altına alındı. Arama kararına istinaden Narkotik köpeği ile otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobilin ön sağ koltuk çevresinde poşet ve torbalar içerisine gizlenmiş 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Araç ve şahıslardan Hakan Nar'dan sarı renkli olarak hazırlanmış "Basın Kartı Kriminal Polis Haberleri" ve "Kriminal Polis Haberleri Basın Araç Kartı" yazan kartlar ve bir dernek adına hazırlanmış kart da çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber | Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı
Son dakika haber | Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı
Son dakika haber | Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı
Son dakika haber | Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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