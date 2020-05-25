Polisten kaçıp eroini aracın içine saçtı Eskişehir polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 'dur' ihtarına uymayan şahsın kullandığı araçla polis ekipleri arasındaki kovalamaca saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 'dur' ihtarına uymayan şahsın kullandığı araçla polis ekipleri arasındaki kovalamaca saniye saniye kaydedildi. Kovalamacanın ardından şüphelinin araca döktüğü eroini polis ekipleri büyük bir titizlikle elektrik süpürgesi ile topladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurmak istedikleri aracının sürücünün ihtara uymaması sonucu uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonunda kaza yapan H.S. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Polis ekipleri, Narkotik Madde Arama Köpeği 'Aşi' ile olay yerinde yaptıkları incelemede, zanlının ele geçirilmemesi için uyuşturucu maddeyi aracın içine saçtığını tespit etti. Daha sonra ekipler, yanlarında getirdikleri elektrik süpürgesi ile eroini titizlikle topladı. Hassas terazi vasıtasıyla tartılan eroin maddesinin, 330,70 gram olduğu belirlendi.

Ayrıca araçtan; 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 75 adet dolu fişek ele geçirildi. Araçta bulunan H.S. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA