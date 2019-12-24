Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 şüpheli yakalandı
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Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp araçlarıyla kaçan 3 şüpheli, kaza yaptıktan sonra yakalandı.

24.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:13
Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 şüpheli yakalandı

'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp araçlarıyla kaçan 3 şüpheli, kaza yaptıktan sonra yakalandı.

ilçesinde İl ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan 52 RF 822 plakalı araçta bulunan 3 kişi, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 25 kilometre süren kovalamacının ardından Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde G.Y'nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak durdu.

Araçtan inerek yaklaşık 4 metrelik duvardan atlayıp Türk Kızılay Samsun Gençlik Kampı'nın ormanlık alanına kaçan şüpheliler, trafik polislerince kovalamaca sonucu yakalandı.

G.Y. ve E.Ç. ile otomobile yolda otostopla binen M.K. gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan E.Ç. ile G.Y'nin alkollü oldukları belirlendi.

Kaynak: AA
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