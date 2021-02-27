Denizli'de otomobille polisten kaçarken kaza yapan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Dur" ihtarında bulunan polisten kaçarken otomobiliyle kaza yapan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Bağbaşı Mahallesi'nde görevli polis ekipleri, ikazlara rağmen durmayan 20 AEM 873 plakalı otomobili takibe aldı.

Market girişindeki direğe çarpan otomobil, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından 1064 Sokak'ta durduruldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek", "trafiği tehlikeye sokmak" ve "Dur" ihtarına uymamak, "drift yapmak" gibi suçlardan 21 bin 40 lira ceza uygulanacağı öğrenildi.

Öte yandan kiralık olduğu belirtilen aracın sürücüsünün sabah saatlerinde de "Dur" ihtarına uymadığı, bu nedenle de cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Otomobil, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek