Polisten kaçarken kazada yanan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı Samsun'da polis uygulamasından kaçarken kaza yapıp yanan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı.

Samsun'da polis uygulamasından kaçarken kaza yapıp yanan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı.



Olay, İlkadım ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yaptığı uygulamada Uğur K. (38) 55 ADD 181 plakalı otomobiliyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü Uğur K., Derebahçe Mahallesi'nde sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışırken kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Kazada yaralanan Uğur K. araçtan çıkmayı başarırken, alevler tüm aracı sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan Uğur K. ise, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü alkollü olduğu için polisten kaçtığını iddia etti. Ancak itfaiyenin söndürme çalışması sonrası aracın bagajında yapılan incelemede çok miktarda paketlenmiş sentetik uyuşturucu madde, tabanca ve hassas terazi bulundu. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek araçta inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA