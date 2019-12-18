Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu bulundu

18.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:40

Şanlıurfa'da, polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında içerisinde uyuşturucu bulunduğu şüphesiyle bir otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bu sırada otomobilin kaza yapması sonucu araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 134 gram eroin, 163 gram esrar ve 75 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 960 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA