Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 9 bin 500 lira ceza

SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası alkollü olduğu anlaşılan sürücü A.T.A.'ya 9 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Kısıtlamayı ihlal eden sürücü A.T.A., 50 KC 414 plakalı aracıyla polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından A.T.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce cadde üzerinde park halinde bulunan 58 ABN 224 plakalı minibüse, ardından 58 ABE 913 plakalı midibüse çarptı. Otomobil, kazanın ardından kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası yaralanan sürücü A.T.A., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta kaza sonrası gaz sızıntısı meydana geldi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası gaz sızıntısı kontrol altına alındı. Alkollü olduğu saptanan A.T.A.'ya kısıtlamayı ihlal, alkollü araç kullanmak ve otomobilin başkasının üzerine kayıtlı olması nedeniyle toplamda 9 bin 500 lira para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI