POLİSTEN KAÇARKEN 'KALAŞNİKOF VE TABANCA' DÜŞÜREN ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

24.12.2019 05:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 05:01

ANKARA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araçtan inerek yaya olarak kaçan şüpheli, elindeki Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve belindeki tabancayı düşürdükten sonra taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 01 SY 957 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak Siteler istikametine kaçan otomobili takip eden ekipler, Plevne Caddesi yakınlarında bir kişinin araçtan inerek elinde uzun namlulu silahla kaçmaya başladığını, otomobilin de hızla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Yaya olarak kaçan şüpheli, elinde bulunan Kalaşnikof marka tüfeği ve belindeki tabancayı bir süre sonra düşürdü. Silah ve tüfeği almak için geri dönen şüpheli, polis ekiplerini görünce metruk binaların bulunduğu bölgeye doğru kaçarak izini kaybettirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDAOlay sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, metruk binaların bulunduğu alanda güvenlik önlemleri arttırıldı. Eşkali belirlenen şüpheli, bir süre sonra bindiği 06 T 2790 plakalı taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Bu sırada, otomobille kaçan diğer şüpheli de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde polis ekiplerince durduruldu. Olayla ilgili, kaçan otomobilin sürücüsü, kaçarken tüfek ve silah düşüren şüpheli ve taksi şoförü olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Öte yandan, olay yeri ekipleri de şüphelinin elinden düşürdüğü silahlar üzerinde ve araçlarda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Polislerin arabada arama yapmasıSilah ve tüfeği düşüren şüpheliden görüntüTüm ekiplerden görüntüGenel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA