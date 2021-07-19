Polisten kaçarken elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti
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Polisten kaçarken elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti

Polisten kaçarken elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Polisten kaçarken elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti Rusya'da aşırı hız ve alkollü araç kullanmaktan daha defalarca cezası olan sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

- Polisten kaçarken elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti

MOSKOVA - Rusya'da aşırı hız ve alkollü araç kullanmaktan daha defalarca cezası olan sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında aracı ile son sürat elektrik direğine çarpan sürücü, feci şekilde can verdi.

Rusya'nın Sahalin Bölgesi'ne bağlı Yujno - Sahalinsk kentinde trafik polisleri aşırı hız yapan aracı durdurmak istedi. Aşırı hız ve alkollü araç kullanmaktan daha önce 23 kez cezası olan sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Peşindeki polisleri atlatmak için hız yapan 29 yaşındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile feci şekilde can veren sürücünün bacağını koparak yola savrulduğu görüldü.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polislerin kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtilerek, sürücünün daha önce 23 kez alkollü ve aşırı hızdan dolayı ceza aldığı belirtildi. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatılırken, kazaya ilişkin yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın boyutları gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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