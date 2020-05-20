Polisten kaçarken ekip aracına çarptı ardından kaza yapıp yakalandı
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Polisten kaçarken ekip aracına çarptı ardından kaza yapıp yakalandı

Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis aracına çarptı ardından refüje vurup kaza yaptıktan sonra yakalandı.

Polisten kaçarken ekip aracına çarptı ardından kaza yapıp yakalandı
20.05.2020 05:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 05:31

Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis aracına çarptı ardından refüje vurup kaza yaptıktan sonra yakalandı. Yakalanan sürücü yasal promilin 4 katı alkollü çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri, Ziyapaşa Bulvarı üzerinde şüphelendiği 33 P 7990 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Sadece 1 kilometre kaçmayı başaran sürücü önce bir polis aracına çarptı. Sonra refüje çarparak kaza yaptı.

Kaza yapan sürücü ve içerisinde bulunan kişi kıskıvrak yakalandı. Alkol testi yapılan sürücü Hasan A., 2.07 promil alkollü çıktı. Hasan A.'ın 2 yıl ehliyetine el konulurken yanında bulunan kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Polisten kaçtığı sırada arkadaşının yanında bulunan kişi yakalanınca," Senin yaptığın iş mi, arabamızı mahvettin, ne oldu oğlum neden kaçtın" diye arkadaşına sitem etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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