Polisten kaçarken duvardan uçtu
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Polisten kaçarken duvardan uçtu

Polisten kaçarken duvardan uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli istinat duvarından bir sitenin bahçesine uçtu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli istinat duvarından bir sitenin bahçesine uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Ggece saatlerinde Gümbet Mahallesi'nde motosikleti ile seyreden ve isminin Ercan olduğu öğrenilen bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Motosikleti ile polisten kaçan ve tam kapanmadan muaf olmadığı düşünülen şahıs, Büyük İskender Caddesi'ne girdi. Polis bir süre sonra şahsın kaza yapmaması için takibi bıraktı. Cadde üzerindeki Myndos Gate isimli siteye giren sürücü, sitenin otoparkındaki otomobilleri teğet geçti. Karanlıkta önünü göremeyen sürücü, yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından site bahçesine uçtu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sürücünün şans eseri kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan motosiklet sürücüsü karakola götürüldü. - MUĞLA

Polisten kaçarken duvardan uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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