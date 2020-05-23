POLİSTEN KAÇARKEN DÜŞTÜĞÜ YERDE MAHSUR KALDI KAĞITHANE'de polisten kaçan bir kişi 5 metre yükseklikteki demir korkuluklardan atlayıp yaralandı.

KAĞITHANE'de polisten kaçan bir kişi 5 metre yükseklikteki demir korkuluklardan atlayıp yaralandı. Düştüğü yerde mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saat 22.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Bahtiyar Sokakta şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa bir süre kovalamacadan sonra şüpheli eskiden okul olarak kullanılan arsanın demir parmaklıklarına tırmandı. Arsaya atlamak isteyen kişinin tişörtü korkuluklara takıldı ve havada asılı kaldı. Şüpheli bir süre sonra 5 metre yükseklikten demir korkuluklarla çevrili arsaya düşüp yaralandı. Polis ekipleri tarafından olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri arsanın kapısı kilitli olduğu için yaralının yanına gidemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kilitli olan kapı açıldı ve mahsur kalan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Polis gözetiminde ambulansa alınan şüpheli hastaneye götürüldü.

"DEMİR BARİYERLERDEN AŞAĞIYA ATLADI"

Sesleri duyan Erkan Arslan "Evimin oradaydım, sesler geldi. Polis birisini kovalıyordu. Oda o anda demir bariyerlerden aşağıya atladı. Demir bariyerlere saplandı sonra aşağıya düştü. Ambulans geldi, polis geldi sonra itfaiye geldi. Demir kapıyı kırıp açtılar. Ambulans aldı gitti. Ama neden kaçtığını bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA