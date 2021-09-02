Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
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Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı

Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'te polisin yol kontrolü sırasında durdurulan araçtan inip kaçmaya çalışan Burhan Ç. (20), 5 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı.

KARABÜK'te polisin yol kontrolü sırasında durdurulan araçtan inip kaçmaya çalışan Burhan Ç. (20), 5 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1010 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, 42 AFR 814 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Burhan Ç. araçtan inip kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü Burhan Ç., bir süre sonra dere kenarında hareketsiz bulundu. 5 metre yükseklikten düşerek yaraladığı tespit edilen Burhan Ç., çağırılan AFAD ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Ç.'nin ifadesinin tedavisinin ardından alınacağı belirtildi.


Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

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