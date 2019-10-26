Polisten kaçarken damdan düştü

26.10.2019 02:24

Adana'da iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, bir evin damından düştü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki kişiyi silahla vurduğu iddia edilen R.G, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Bir evin damından diğerine atlayarak kaçmaya çalışan R.G, evin bahçe kısmına düştü.

Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA