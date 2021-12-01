Polisten kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan motosikletli 2 kişiden birinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan motosikletli 2 kişiden birinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmada, üzerinde A.D. ve F.Y. adlı şahısların bulunduğu motosiklete "dur" ihtarında bulundu. İkaza uymayarak kaçmaya çalışan iki şahıstan biri kovalamaca sonucu yakalandı.

F.Y.'nin kovalamaca esnasında yere attığı poşet içerisinden 455 gram esrar çıktı. Şahısların bulunduğu iş yerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 6 adet dolu fişek ele geçirildi.

A.D. ve F.Y. gözaltına alındı. - HATAY

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti

 Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Öfkeli kalabalığın dayağından kaçamadı

Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Öfkeli kalabalığın dayağından kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title