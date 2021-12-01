Polisten kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan motosikletli 2 kişiden birinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmada, üzerinde A.D. ve F.Y. adlı şahısların bulunduğu motosiklete "dur" ihtarında bulundu. İkaza uymayarak kaçmaya çalışan iki şahıstan biri kovalamaca sonucu yakalandı.

F.Y.'nin kovalamaca esnasında yere attığı poşet içerisinden 455 gram esrar çıktı. Şahısların bulunduğu iş yerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 6 adet dolu fişek ele geçirildi.

A.D. ve F.Y. gözaltına alındı. - HATAY

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