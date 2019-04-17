Polisten Kaçarken Atılan Valizlerden Uyuşturucu Çıktı
Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan 2 valizde, 5 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan 2 valizde, 5 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli, Beykent Mahallesi Araban yolu üzerinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.
Söz konusu aracın sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında araçtaki şüpheliler 2 valizi dışarı attı. Bir süre sonra yakalanan araçtaki İ.U, T.G. ve M.A. gözaltına alındı.
Valizlerde yapılan incelemede, 5 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Kaynak: AA