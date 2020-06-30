- Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırmıştı: 9 kişi tutuklandı
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- Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırmıştı: 9 kişi tutuklandı

- Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırmıştı: 9 kişi tutuklandı Tekirdağ'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon anında bir kişinin 3. kattan atlayarak belinin kırdığı olayda 13 kişi yakalanmıştı.

30.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:05

- Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırmıştı: 9 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon anında bir kişinin 3. kattan atlayarak belinin kırdığı olayda 13 kişi yakalanmıştı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen 12 kişi tespit ederek operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilerek, mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 9'u tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda firari durumda bulunan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polisi görünce 3. kattan atlamıştı

Tekirdağ'da suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik olayınca ilişkin polis ekiplerince 12 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi kıskıvrak gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların devamında 2 kişi daha gözaltına alındığı sırada polisi gören şüphelilerden biri bulunduğu binanın 3. Katından atlayıp, kaçmaya çalışırken düşüp belini kırmıştı. Belini kıran şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişekte ele geçirilmişti.

- Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırmıştı: 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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