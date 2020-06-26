Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı

Tekirdağ'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı
26.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:00

Tekirdağ'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerden biri polisten kaçarken 3. kattan atlayarak belini kırdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen 12 kişi tespit etti. Polis ekiplerince Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İlk operasyon sonrasında tespit edilen S.G. ve E.G'nin yakalanması için de operasyon düzenlendi. Birçok suçtan aranma kaydı bulunan, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyi yağma suçundan 5 yıl kesilmiş cezası bulunan S.G., 3. kattan atlayarak kaçmaya çalışırken belini kırdı. Operasyonda her iki şahısta yakalandı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Volkan Bozkır Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Kadın Manisa Deprem
Şu an buradasınız: Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 16:14:18. #1.15#
title