Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı
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Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan şahıs, polisten kaçarken tepetaklak düşünce yakalandı.

Van'da 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan şahıs, polisten kaçarken tepetaklak düşünce yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, 3 ayrı iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle meydana gelen yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin M.T. olduğu ve araç kiraladığı tespit edildi. Zanlı, kiraladığı araçla yakalanarak gözaltına alındı. Polisten kaçmak isterken tepetaklak düşen şüphelinin akrabasına ait kimlik ile gezdiği belirlenirken, aracında ve üzerinde yapılan aramada taşınması yasak olan muşta olarak tabir edilen alet ve olaylarda çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

-İHA-

Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı
Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı
Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı
Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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