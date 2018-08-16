Polisten Kaçan Sürücüsü Pazar Yerinde Yakanladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde polisi görünce kaçan sürücü, pazar tezgahlarının kurulduğu sokağa girince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Caddesi üzerinde seyreden 06 EY 6492 plakalı otomobilin sürücüsü, belediye binası önünde bulunan polisleri görünce ani manevra yapıp Kadir Kameroğlu Sokağı'na döndü.

Polis ekibinin takibe aldığı otomobil, pazar tezgahlarının kurulu olduğu sokağa girince tezgahlar arasında sıkışıp kaldı.

Otomobil sürücüsü M.Ö, polisler tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolünün geçirilerek polis merkezine götürüldü.

M.Ö, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Aracının trafik sigortası olmayan M.Ö'nün alkollü olduğu için polislerden kaçtığı öğrenildi.