Polisten kaçan sürücünün otomobilinde bonzai çıktı

SİVAS - Sivas'ta uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Ankara yolu üzerindeki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir sürücü kaçmaya başladı. Bir süre sonra araç durdurularak, aracın içindeki şüpheliler A.B ve E.C.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 0.70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin kaçarken uyuşturucu maddenin büyük bir kısmını aracın camından dışarıya atarak yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüphelilere Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi gereğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.