Polisten kaçan sürücünün motosikletinden uzun namlulu silah çıktı
Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün motosikletinde 3 kalaşnikof ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün motosikletinde 3 kalaşnikof ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehit Yusufbey Caddesi Bülbül Mahallesi girişinde yol uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada polis ekipleri şüphe üzerine H.K'nın kullandığı plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan H.K yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Motosikletteki çuvalda polis ekiplerince yapılan aramada, 3 kalaşnikof silah, 4 şarjör, 120 fişek ile 2 balistik yelek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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