Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet çalıntı çıktı
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Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet çalıntı çıktı

Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet çalıntı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı.

Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede motosiklet çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesi 16741 Sokak üzerinde devriye gezdiği esnada bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan şahıs kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında S.T ve İ.T. isimli şahısların çok sayıda hırsızlıktan kaydı olduğu belirlenirken plaka sorgulamasında ise motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık şüphelisi S.T ve İ.T. hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet çalıntı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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