Son dakika haber... Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

İSTANBUL - Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşanmış, Küçükçekmece'ye kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarpmıştı. Kazada yaralanan iki bekçi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Ağır yaralı bekçi Kansu Turan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Sürücü alkollü çıktı

Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç.'nin 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu belirlendi.

Son dakika haber... Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu
Son dakika haber... Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu
Son dakika haber... Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu
Son dakika haber... Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Marmaray'da tekme tokat kavga! Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar
Marmaray'da tekme tokat kavga! Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar
Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 10:04:05. #1.16#

title