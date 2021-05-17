Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı

Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kurulan barikattaki polis aracına ve otomobile çarptı.

Yalova'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kurulan barikattaki polis aracına ve otomobile çarptı. Kazada polisten kaçan sürücü hafif şekilde yaralandı. Karşı şeritten kazaya bakan sürücünün kullandığı minibüs ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova-Kocaeli Karayolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 34 ZJ 6881 plakalı otomobil sürücü Ö.K polisten kaçmaya başladı. Yalova merkeze gelen sürücü burada ara sokaklara girdikten sonra yeniden Yalova-Kocaeli Karayolu'na girdi. Daha sonra Kocaeli istikametine seyreden sürücü, kendisini durdurmak için kurulan barikata, ardından da 77 A 4621 plakalı polis aracı ve Süleyman Çeken yönetimindeki 34 PCV 39 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralan Ö.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan Ö.K kaza sonrası hafif yaralandı.

Otomobiline çarpılan sürücü Süleyman Çeken, yaşadığı olayı, "Polis ışıklarını fark ettim. Hızlıydım, polis aracını ters görünce şaşırdım. Uygulama noktası yoktu burada. Polis durdurdu beni, zor durdum. Dörtlüleri yak dedi. O anda zaten polis havaya ateş etti. Polisi ezebilirdi, ona çarpmamak için direksiyonu kırdı, polis aracına çarptı, sonra da bana. Ucuz kurtardık" diyerek anlattı.

Kazaya bakan sürücü kaza yaptı

Öte yandan kaza bölgesinden geçen Burak Özdemir yönetimindeki AK Parti İl Başkanlığı'na ait 77 AK 001 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tel örgülerinden geçerek ağaca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücünün diğer kazaya bakarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. - YALOVA

Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 03:33:41. #1.11#

title