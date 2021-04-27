Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Sabri A., Mehmet A.'nın kullandığı otomobile çarptı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Sabri A., Mehmet A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet A.'ya ait otomobil de park halindeki başka bir otomobile vurdu. 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kazada 3 araçta hasar meydana geldi. Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 CLP 33 plakalı otomobille seyir halinde olan Sabri A., kendisini durdurmak isteyen polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sabri A.'nın durmaması üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için takip başlattı. Sabri A. ile polis arasındaki kovalamaca, Sabri A.'nın Buca ilçesindeki 302 ve 317 sokak kesişiminde Mehmet A.'ya ait otomobile çarpması ile son buldu. Çarpmanın etkisiyle Mehmet A.'nın bulunduğu 35 SZ 322 plakalı otomobil, park halindeki başka bir otomobile vurdu. Kazada Sabri A. ile diğer otomobilde bulunan Mehmet A. ve yolcu konumundaki oğlu A.A.A.(10) yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mehmet A., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Mehmet A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, A.A.A. ile Sabri A. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sabri A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili sürücülere yapılan incelemelerde polisten kaçan Sabri A.'nın 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sabri A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten 5 bin lira para cezası kesildi. 2 yıl ehliyetine el konulan sürücünün aracı da trafikten menedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası yaşanan sıcak dakikalar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Sabri A. otomobili ile Mehmet A.'nın otomobiline çarpıyor, Mehmet A.'nın otomobili de park halindeki başka bir araca vuruyor. Bu sıralarda, kovalamaca nedeniyle arkadan polis aracının geldiği görülüyor.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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