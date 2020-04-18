POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI MALTEPE'de polisin dur ihtarlarına uymayıp otomobili ile kaçan sürücü kaza yaptı.

MALTEPE'de polisin dur ihtarlarına uymayıp otomobili ile kaçan sürücü kaza yaptı. Araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Polisin incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, otomobilde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca ile bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetimlerin sürdüğü Maltepe'de saat 01.30 sıralarında denetleme yapan polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobiliyle sürücü Volkan Ç., 34 CRY 464 plakalı aracı ile Esenkent Mahallesi Çınaraltı sokakta kaza yaparak takla attı. Sürücü ve araçtaki kız arkadaşı, kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Volkan Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca, otomobilde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca ile bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA