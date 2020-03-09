Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı - Haberler
Samsun, Polis, 3. Sayfa

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı Samsun'da polis uygulamasından kaçan otomobilin kovalamaca sonucu kaldırıma çaptığı kazada araç alev alev yanarak hurdaya dönerken, araç sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

09.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:58
Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da polis uygulamasından kaçan otomobilin kovalamaca sonucu kaldırıma çaptığı kazada araç alev alev yanarak hurdaya dönerken, araç sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı İlim Yayma önünde uygulama yaparken, Uğur K.55 ADD 181 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü Uğur K. aracıyla kaçmaya devam etti. Kovalama sonucu Derebahçe Mahallesi'nde sokak aralarında kendini kaybettirmeye çalışan araç sürücürücü Uğur K., otomobiliyle kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle birada alev adı. Kazada yaralanan Uğur K. araçtan dışarı çıkmayı başardı. Alevler ise otomobili kısa sürede tamamen sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araçtan geri demir yığını kaldı. Kazada yaralanan Uğur K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Haber
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
'Sessiz kalmayacağım' diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap Haber
"Sessiz kalmayacağım" diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Can Yaman Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 23:13:07. #1.14#