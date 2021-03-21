Polisten kaçan şüphelinin otomobili demirlere saplandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis uygulamasından kaçan bir otomobil, yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada, köprünün demirleri otomobile saplandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi kıl payı ölümden dönerek, yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Umut Mahallesi 3863 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 ARF 100 plakalı otomobil seyir halindeyken, polis uygulama noktasında durmadı. Aracın kaçması üzerine başlayan kovalamacada, araç sürücüsü yaya köprüsünden geçerek kaçmaya kalkıştı. Aracın yaya köprüsünden geniş olması sebebiyle, köprünün kenarındaki demirler araca ok gibi saplandı. Aracın ön camından giren demirler arka farın bulunduğu yerden çıkarken, araç sürücüsü kaza yerinden kaçarak uzaklaştı. Otomobil içerinde bulunan 3 kişi ise kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen polis, araç içerisinde bulunan M.Ç., M.U. ve B.K.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası yazılırken, otomobil ekipler tarafından trafikten men edildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı