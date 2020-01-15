Polisten kaçan şüpheliler uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı

15.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:00

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde polislerin dur ihtarına uymarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu, tabanca ve tabanca mermileri çıktı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Hurdacılar sitesinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.



Polislerden kaçan şüphelilerin Fikret Karakuş (39) ve Sercan Bülbül (40) isimli şahıslar olduğu belirlenirken, yapılan üst aramalarında 5 gram kristal tabir edilen uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 17 tabanca mermisi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA