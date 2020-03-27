Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu
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Polis, 3. Sayfa

Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu

Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu Polisten kaçmaya çalışırken, kaza yapıp bacağını kırıldı Kahramanmaraş'ta jandarma kontrolünden kaçan daha sonra polis ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin kullandıkları otomobil, virajı alamayınca akarsu kanalına düştü.

27.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 07:34
Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu

Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu

Polisten kaçmaya çalışırken, kaza yapıp bacağını kırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma kontrolünden kaçan daha sonra polis ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin kullandıkları otomobil, virajı alamayınca akarsu kanalına düştü.

Olay, gece yarısı Onikişubat İlçesi Cancık Mağarası bölgesinde başladı. Alınan bilgilere göre, bölgede denetim yapan jandarma ekipleri içerisinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu 46 BZ 575 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilden inen H.M.K yakalandığını düşünen 2 kişi otomobilleriyle kaçmaya başladı. Şehir merkezine yönelen otomobilin içerisinde bulunan şüphelilerin suç kaydının yanı sıra silahlı olduğu bilgisi jandarma tarafından polis ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine otomobilinin kaçış güzergahlarını kontrol altına alan polis, şüphelileri Binevler bölgesinde fark etti. Polis ekiplerinin 'Dur' çağrısını aldırmayan şüpheliler, 2 kilometre ilerledikten sonra Kayseri çevre yolundan ara yola saptı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheliler bir süre ilerledikten sonra otomobilleriyle, virajı alamayarak akarsu kanalına düştü.

Polis ekiplerinin takibi sırasında yanında bulunan kadın arkadaşını yol üzerinde bıraktığı belirlenen otomobil, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri otomobilin sudan çıkarmak için çalışmalara başladı. 112 sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu bölgede, olay yerinden kaçan ve uyuşturucudan arandığı tespit edilen Y.T'nin yakalanması için polis ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

Gizlendiği evde polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdı

Bölgeden kaçan kadının izini süren polis ekipleri Y.T'nin aynı civarda bir yakının evine gizlendiğini tespit etti. Silahlı olduğu belirlenen kadının yakalanası için özel hareket polisleriyle birlikte ekipler operasyon düzenledi. Polisi fark eden kadın, bu kez de evin üst katından atlayarak kaçmak istedi. Yere düşmesiyle bacakları kırılan Y.T, yoğun güvenlik önlemleri kapsamında 112 sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına sevk edildi. Yakalanan Y.T, üzerinde bulunan tabancayı ilk olay yerinden kaçarken araziye attığını söylemesi üzerine polis, silahın bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu

Kaynak: İHA

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Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu

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