Polisten kaçan şahsın üzerinden ve çantasından çıkanlar şok etti
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Polisten kaçan şahsın üzerinden ve çantasından çıkanlar şok etti

Polisten kaçan şahsın üzerinden ve çantasından çıkanlar şok etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te şüphe üzerine bir araçta yapılan inceleme esnasında polisten kaçan, ancak kısa süreli kovalamaca sonrası yakalanana sürücünün üzerinde ve çantasından çıkanlar şok etti.

Bilecik'te şüphe üzerine bir araçta yapılan inceleme esnasında polisten kaçan, ancak kısa süreli kovalamaca sonrası yakalanana sürücünün üzerinde ve çantasından çıkanlar şok etti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Kent Ormanı civarında park halinde bulunan bir ticari taksiden şüphelenerek aracın yanına gitti. Araç içinde bulunan biri bayan iki kişinin kimlikleri alan ekipler, GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada araç içinde bayan şahsın "Kayıp şahıs" olarak arandığı tespit edildi. Ardından araç sürücü A.A. isimli şahsa üst araması yapılmak istenildiğinde görevlilerden kaçmaya başladı ve bu sırada üzerinde bulunan kurusıkıdan bozma tabancayı yol kenarına attı. Kovalamaca sonucu görevli memurlarca yakalanan şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet şarjör ve 8 adet fişek, kurusıkıdan bozmada kullanılan mengene ve kılavuz, çeşitli ebatlarda 3 adet namlu, 2 adet bıçak, 4 adet yiv-set açıcı aparat ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıstan bayan, emniyetteki gerekli işlemlerin ardından serbest kalırken, A.A. ise adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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