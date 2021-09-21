Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı - Haberler
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Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı

Eskişehir'de polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli bir şahsın üzerinden çok miktarda uyuşturucu hap çıktı.

Eskişehir (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli bir şahsın üzerinden çok miktarda uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Zafer mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Tim ekipleri, Mutlutürk Sokak'ta durumundan şüphelendiği bir şahsı takibe aldı. Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kovalamacanın ardından yakalanan Y.T. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 56 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüphelinin 3 ayrı suçtan da arandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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