Polisten kaçan şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu - Haberler

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Polisten kaçan şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten kaçan şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu

Eskişehir'de kovalamaca sonucu yakalanan bir şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kovalamaca sonucu yakalanan bir şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince Eskibağlar Mahallesi'nde dur ikazına uymayarak kaçan bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli M.S.'nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet mermi, 1 adet bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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