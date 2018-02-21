Polisten Kaçan Şahsın Hırsızlık Zanlısı Olduğu Ortaya Çıktı

Gaziantep'te polisten kaçmaya çalışan şahıs, kovalamaca sonucu yamalandı. Gözaltına alınan şahsın hırsızlık zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Eydibaba Mahallesi'nde bulunan tünel alt geçidinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir şahıs, ara sokaklarına doğru kaçtı. Polislerin kovalamacası ile yakalanan F.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında değeri 12 bin TL olan ziynet eşyası ile 120 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda, şahsın Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi'nde bir evde aynı gün yaşanan 12 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 200 TL paranın çalınması olayının zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Şahıs sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi - GAZİANTEP