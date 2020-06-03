Polisten kaçan şahıs bir başka polis aracına çarparak durabildi
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Polisten kaçan şahıs bir başka polis aracına çarparak durabildi

Polisten kaçan şahıs bir başka polis aracına çarparak durabildi Antalya'nın polisten kaçan 07 END 39 plakalı araç önce 07 YP 841 plakalı araca daha sonra da sivil ekiplerin bulunduğu araca çarptı.

03.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:42

Polisten kaçan şahıs bir başka polis aracına çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'nın polisten kaçan 07 END 39 plakalı araç önce 07 YP 841 plakalı araca daha sonra da sivil ekiplerin bulunduğu araca çarptı. Kovalamacanın son durağı olan Atatürk caddesinde özel hareket timinin aracına çarpan sürücü polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda ismi belirlenemeyen şahıs aksiyon dolu bir gece yaşatırken şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Aracına çarpılan sürücü Hayrı Tunç'un eşi yaptığı açıklamada, "Karşıdan polis 2-3 tane araba geldi. Şahin marka araba son gaz geldi. Biz kenara kırdığımız halde yandan vurdu bize kaçtı. Polisler yakalamışlar. İşte burada vurdular. Arkasından da sivil polislerin arabasına vurdular. O da o tarafa gitti. Biz buraya geldik işte öyle oldu" diye konuştu.

Polisten kaçan şahıs bir başka polis aracına çarparak durabildi

Kaynak: İHA

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