Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu - Haberler
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Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu 4 farklı uyuşturucunun ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı Yalova'da polis kovalamacası sonucu durdurulan otomobilde, 2 bin 521 ekstazi hap, 1 kilo 78 gram esrar, 96.68 gram metamfetamin ve 42.

YALOVA (İHA) - Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu

4 farklı uyuşturucunun ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı

YALOVA - Yalova'da polis kovalamacası sonucu durdurulan otomobilde, 2 bin 521 ekstazi hap, 1 kilo 78 gram esrar, 96.68 gram metamfetamin ve 42.76 gram kokain ele geçirilen otomobilde bulunan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Gazi Köprüsü'nde uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, durumunda şüphelendikleri 35 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıslarla polis arasından kovalamaca yaşandı. Polis otomobili Çiftlikköy Kılıç Köyü gişelerinde durdurdu. Otomobilde dedektör köpeği Zeytin'in de katıldığı aramada, 2 bin 521 ekstazi hap, 1 kilo 78 gram esrar, 96.68 gram metamfetamin ve 42.76 gram kokain ele geçirildi.

Polis kovalamaca sırasında yol kenarına atılan uyuşturucu maddeyi de buldu.

Gözaltına alınan zanlılar S.D ve A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinde yüklü miktara uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Yalova, Esrar, Polis, 3. Sayfa, Haber

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