Polisten kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı
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Polisten kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı

Polisten kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile arkadaşları kovalamaca sonunda yakalandı.

Osmaniye'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile arkadaşları kovalamaca sonunda yakalandı. Araçtaki 4 kişinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Dereobası Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kısa süreli kovalamaca sonunda durduruldu. Sürücü S.M. ile araçta bulunan C.Ç., K.D. ve C.Ç.'nin üst aramalarında 83.34 gram bonzai, 30.51 gram metamfetamin ile 161.95 gram eroin ele geçirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 445.82 gram bonzai, 10 adet suboxone hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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