Polisten Kaçan Otomobildeki 6 Kişi Kapanla Yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde uygulama noktasından kaçarak kapanla durdurulan otomobildeki 6 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde uygulama noktasından kaçarak kapanla durdurulan otomobildeki 6 kişi gözaltına alındı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Hüseyin B. iradesindeki 34 HB 9364 plakalı kiralık otomobildeki kişiler, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Araç, yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından Kıyıkboyu Caddesi'nde yola kapan atılarak durduruldu.
Otomobilde yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Hüseyin B. ve araçtaki diğer 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.