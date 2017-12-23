Polisten Kaçan Otomobilde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kars'ta polisin "dur" ihtarı sonrası kaçan otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.



Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan polis ekipleri sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobili durdurmak istedi.



Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.



Kent merkezi istikametine kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Subatan Lojmanları önünde bir sokakta sıkıştırılan otomobil sürücüsü yakalandı.



Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araçta yapılan aramada 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.