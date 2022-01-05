Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı - Haberler
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Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polisten kaçan otomobil bahçe duvarına çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay saat 00.20 sıralarında Düzce'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A. idaresindeki 81 ES 392 plakalı otomobil şehir merkezinde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü Kavşağı'nda bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü M.A. ile yanında yolcu olarak bulunan T.O., İ.E. ve M.A. yaralandı. Bölgeye çağırılan acil sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerinden uzun süre kaçan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilirken otomobil çekici vasıtası ile yediemin otoparkına çekildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

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